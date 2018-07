Es sollte ein neuer Meilenstein in der Geschichte werden

Anzeige

„Es liegt ein schlüssiges, innovatives und nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept vor, dass den im Landesprogramm skizzierten Anforderungen gerecht wird. Auch das Ausstellungskonzept für das Durchführungsjahr sowie die Grundzüge eines Mobilitätskonzepts werden in der Bewerbung dargelegt“, machte OB Glatthaar damals deutlich und betonte, dass man aufgrund des Doppeljubiläums „100 Jahre Bad“ Mergentheim und „200 Jahre Quellentdeckung“ das Jahr 2026 als Wunschtermin für eine Landesgartenschau angeben werde. Stadtbaudirektor Bernd Straub ging im Dezember in die Details und berichtete von neuen Daueranlagen, die geschaffen werden sollen – in der Altstadt/Fußgängerzone, am Bahnhofsplatz samt Wachbach-Umgestaltung und mit der Rudolph-Areal-Bebauung (an den Gleisen), am Ketterberg, dem Stadtstrand an der Tauber nahe der Wolfgangsbrücke, im Schloss- und Kurpark und schließlich noch im Bereich der Deutschordenstraße (ehemals B 19) und dem dahinterliegenden Auenland. Das Wasser in die Stadt zu bringen, wieder sichtbar zu machen, zähle zu den Hauptanliegen, so Straub in der Ratssitzung im Dezember. Eine Seilbahn auf den Ketterberg hinauf stand ebenfalls auf dem vielfältigen Ideen-Zettel. . .

