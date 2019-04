Essen gegen die Entzündung

Bad Mergentheim.Entzündliche Prozesse sind Ursache für viele Alterungs- und Erkrankungserscheinungen des Körpers. So sind zum Beispiel häufig Entzündungen an den Plaques (Fettablagerungen an den Gefäßwänden), Auslöser für Herzinfarkte.

Ursachen der Entstehung

Die Ursachen für die Entstehung von Entzündungen, sind vielfältig. Es gibt innere und äußere Auslöser. Entzündliche Prozesse lassen sich durch eine ausgewählte Ernährung beeinflussen.

Wirksame Pflanzen

Die Einsparung tierischer Fette, eine höhere Zufuhr von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere von Omega-3-Fettsäuren, und eine höhere Zufuhr an anti-oxidativ wirksamen Pflanzeninhaltsstoffen, wie beispielsweise Vitamin A, C und E sowie Selen, schützen den Körper. Die Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel in Form einer vegetarisch betonten Kost, erweist sich daher als hilfreich. Am Dienstag, 16. April, um 19.30 Uhr, gibt Iris Gutbrod, Diätassistentin der Kurverwaltung, beim Ernährungsgespräch im Kurhaus (Tagungsraum Kurparkfoyer) unter anderem auch viele praktische Tipps für die richtige Essensauswahl.

Passend zum Thema

Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte/Jahres-Einwohnerkarte frei. Passend zum Thema des Ernährungsgesprächs, findet am Samstag, 20. April, um 10 Uhr in der Lehrküche des Kurhauses, ein Kochimpuls mit der Überschrift „Aus Meer und Garten“, statt. Unter anderem werden gemeinsam Gerichte zubereitet und verkostet.

