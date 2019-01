Ex-Kaufland soll abgerissen werden

Das ehemalige Kaufland in der Kurstadt soll abgerissen werden. Der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses zwischen Wachbacher Straße und Seegartenstraße ist geplant.

Bad Mergentheim. Im Herbst 2016, also vor knapp zweieinhalb Jahren, hatte das Einkaufszentrum an der Ecke Wachbacher Straße/Mittlerer Graben nach nur 15 Jahren alle seine Mieter verloren – Kaufland (früher Handelshof), KiK und auch Deichmann sowie einige kleinere Läden. Seitdem herrscht ein großer Leerstand zwischen der Wachbacher Straße und der Seegartenstraße; und das Parkhaus verfällt.

Jetzt gibt es einen neuen Eigentümer und neue Pläne: Auf den Abriss soll der Neubau eines großen Wohn- und Geschäftshauses folgen!

Die Berliner Immobiliengesellschaft „Berlinovo“ hat ihr langjähriges Objekt weiterverkauft. Pressesprecher Ulrich Kaliner teilte unserer Zeitung auf Anfrage vor kurzem mit: „Wir haben das Objekt in Bad Mergentheim bereits am 30. Oktober 2018 an einen süddeutschen Projektentwickler verkauft, der dort eine Neuentwicklung plant.“ Als Grund für die Veräußerung nennt Kaliner: „Als landeseigenes Unternehmen verfolgt die Berlinovo die Strategie, sich von Bestandsimmobilien außerhalb von Berlin zu trennen und verstärkt in Berlin zu investieren. Dabei liegt der Fokus in den nächsten Jahren auf der Errichtung von rund 3000 Mikroapartments für Studenten in Berlin.“

Neuer Eigentümer des Bad Mergentheimer Areals ist die KRE – Krakat Real Estate Group – mit Sitz in Bamberg. Rechtsanwalt Christian Löhr von der KRE Asset-Management GmbH & Co. KG antwortete auf die Fragen unserer Redaktion wie folgt: „Wir haben das Kaufland-Areal von der Berlinovo übernommen. Wir planen den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in Bad Mergentheim. Das entspricht dem Bedarf des Standorts nach Analyse des Umfelds am besten.“

Was wird auf dem Gelände angestrebt? Was ist genau geplant? Löhr: „Bei einer Grundstücksgröße von rund 6000 Quadratmetern werden wir seniorengerechtes Wohnen (so genanntes ’assisted living’), einschließlich betreuter Wohngruppen für die Nutzer mit Demenzerkrankung und Bewohner mit Intensivpflegebedarf errichten. Selbstverständlich werden wir auch dem Bedarf vor Ort an der Errichtung von Wohnungen für den allgemeinen Wohnungsmarkt gerecht. Wir planen mit einer Summe der Mietfläche von insgesamt zirka 7000 Quadratmetern.“

„Fertigstellung Ende Herbst 2021“

Steht ein Abriss und anschließender Neubau an? „Ja, wir können die Substanz und den Zuschnitt der ehemals gewerblich durch einen Einzelhändler genutzten Fläche nicht folgeverwenden und müssen das Bestandsgebäude entfernen“, so Löhr.

Was werden die nächsten Schritte sein? Löhr dazu: „Wir planen einen Abriss des vorhandenen Gebäudekomplexes ab Ende Frühjahr 2019, parallel zur Baurechtsschaffung. Der Beginn der Baumaßnahmen ist im Frühjahr 2020 geplant, die Fertigstellung für Ende Herbst 2021. Eingeschaltet sind von unserer Seite (Investor) a) als Projektentwickler Dr. Harald Gerlach/ Pettstadt und b) als Architekt Peter Giessegi/Haßfurt, die seit langem mit uns, der KRE-Group, bei verschiedenen Projekten in intensiver Kooperation stehen.“

Und was sagt die Stadt zu diesen Plänen? Pressesprecher Carsten Müller erklärte dazu gestern: „Zum Thema Kaufland kann ich zum jetzigen Zeitpunkt lediglich mitteilen, dass wir aktuell mit dem Käufer des Gebäudes in Vor-Abstimmungen zur künftigen Nutzung sind. Diese werden bis Mitte, spätestens Ende Februar abgeschlossen sein. Bis dahin werden wir als Verwaltung hier inhaltlich noch nichts vorwegnehmen oder laufende Verfahren kommentieren.“

Zur Frage, warum das Einkaufszentrum nach 15 Jahren schon am Ende war, befragte unsere Redaktion bereits im Herbst 2016 Stefan Siebner, den Leiter „Unternehmenskommunikation“ bei der Berlinovo. Er antwortete damals: „In den letzten 15 Jahren ist der Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel deutlich schärfer geworden. In Bad Mergentheim besteht mit dem heutigen Marktanforderungen entsprechenden Activ-Center ein recht starker Konkurrenzstandort. So wird aus Sicht eines Einzelhändlers unser Gebäude im Hinblick auf die verkehrliche Erschließung – die Parkflächen sind schwierig zu erreichen, und liegen überdies auf dem Dach der Verkaufsflächen – nicht ohne Weiteres als optimal betrachtet.“

