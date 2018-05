Exoten präsentieren ihre ganze Blütenpracht

Anzeige

Bad Mergentheim.So intensiv wie nie blühen momentan im Schlossgarten und Kurpark in Bad Mergentheim frostempfindliche und wärmebedürftige pflanzliche Neubürger. Letztes Jahr vernichteten eiskalte Aprilnächte den Blütenflor. Jetzt zeigen Judasbaum, Taschentuchbaum und Maulbeerbaum ihre Blütenpracht.

Der Judasbaum ist einer der wenigen europäischen Laubgehölze mit Stammblütigkeit (Kauliflorie). Nicht nur aus dünnen Ästen, sondern seltsamerweise auch aus dicken Zweigen und sogar aus dem Stamm heraus wachsen die rosa Blüten. Diese botanische Besonderheit ist sonst nur bei tropischen Pflanzen wie etwa dem Kakaobaum zu beobachten.

Der Name Judasbaum rührt von Judas Iskariot her, der Christus für 30 Silberlinge an seine Häscher verraten hat. Die runden Blätter sehen wie Silbermünzen aus.