Exzellente Arbeit und viele Empfehlungen

Bad Mergentheim.Das Magazin „Focus“ ermittelt jedes Jahr nach einer umfangreichen Befragung mit dem Recherche-Institut „Munich Inquire Media“ die besten Krankenhäuser Deutschlands. Zum wiederholten Male zählt das Diabetes-Zentrum Mergentheim dazu.

Platz 183

Das Diabetes-Zentrum Mergentheim, wird auf dem 183 Platz bundesweit genannt (F.A.Z-Institut).

Zu den Schwerpunkten des Akut-Krankenhauses für Diabetologie gehört die Behandlung aller nicht einstellbaren Diabetes-Formen, wie Probleme mit der Unterzuckerung, Folge- und Begleiterkrankungen, Kinderwunsch und Schwangerschaft, diabetisches Fußsyndrom, Insulin-Pumpen-Behandlung, Anpassung an besondere körperliche Aktivitäten oder Lebensrhythmen, sowie psychische und psychosoziale Probleme bei Diabetes mellitus.

Für das Focus-Ranking wurden in diesem Jahr Daten von 1173 Krankenhäusern mit insgesamt 3248 Fachabteilungen ausgewertet. Das Ranking soll dabei helfen, die vielen Informationen zu deutschen Kliniken besser einordnen zu können. Die Focus-Redaktion stützt sich zum einen auf Umfragen bei mehr als 15 000 Haus- und Fachärzten sowie Chefärzten, welche Krankenhäuser sie empfehlen würden. Nur bei überdurchschnittlichen häufigen Empfehlungen, exzellenter Arbeit und wer unter Experten einen sehr guten Ruf erworben hat, kommt in die Auswahl für die „Focus-Gesundheitsliste“, so das Magazin.

Darüber hinaus wurden weitere Kriterien wie Patientenzufriedenheit, Hygienemaßnahmen und das Beschwerdemanagement abgefragt. Auch die „sachlichen Bewertungen“, wie die gesetzlich vorgeschriebenen strukturierten Qualitätsberichte, medizinische und pflegerische Behandlung, Organisation und Service wurden in die Bewertung mit einbezogen. Dafür wurden die Ergebnisse der groß angelegten Umfrage der Techniker Krankenkasse unter rund 398 000 Versicherten berücksichtigt. Die Summe dieser Einzelbewertungen führte schließlich zu der Gesamtplatzierung.

„Wir freuen uns sehr“

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder zu den besten Krankenhäusern in Deutschland gehören“, kommentiert Geschäftsführer Diplom-Ökonom Thomas Böer die Focus-Klinikliste. „Die Auszeichnung unterstreicht die Bewertung als ’5-Sterne-Klinik’ vom BVKD und zeigt uns erneut, dass wir in der ’Champions-League’ spielen.“ dz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018