Fahrbahndecke wird erneuert

Althausen/Neunkirchen.Die Fahrbahndecke zwischen Neunkirchen und Althausen sowie der Ortsdurchfahrt Neunkirchen wird erneuert. Dadurch kommt es vom 19. Oktober bis 23. November zu Verkehrsbehinderungen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart schreibt in einer Pressemitteilung, dass die Erneuerung auf der Landesstraße 514 zwischen Althausen und Bad Mergentheim-Neunkirchen sowie in der Ortsdurchfahrt Neunkirchen auf einer Länge von rund 1,5 Kilometern erfolgt. Die Baumaßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten und jeweils unter Vollsperrung.

Die Arbeiten für die Deckenerneuerung des ersten Abschnittes von Althausen bis Mitte Neunkirchen beginnen am Freitag, 19. Oktober, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 2. November, an.

Der zweite Bauabschnitt von Mitte Neunkirchen bis zur B 290 Westumgehung erfolgt von Montag, 5. November, bis Freitag 23. November. Die ausgeschilderten Umleitungen führen den örtlichen Verkehr von und nach Althausen und Lustbronn jeweils über die K 2877 und zum Autobahnzubringer.

Neunkirchen selbst ist unter anderem über den Gemeindeverbindungsweg an der B 19, Esso-Tankstelle, erreichbar. Das Land, schreibt das Regierungspräsidium weiter, investiert rund 450 000 Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

In seiner Pressemitteilung bittet die Behörde„die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit“.

Allgemeine Informationen über Straßenbaustellen im Land können dem Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de entnommen werden.

Unter www.svz-bw.de liefern an verkehrswichtigen Stellen auf Autobahnen und Bundesstraßen installierte Webcams jederzeit einen Eindruck von der momentanen Verkehrslage. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018