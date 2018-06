Fahrer driftet in Kreisen

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein Auto, dessen Fahrer im Bad Mergentheimer Gewerbegebiet im Braunstall in Kreisen driftete und die Straße auf und ab raste, wurde am frühen Sonntagmorgen der Polizei gemeldet. Wie die Beamten mitteilten, fuhr der zunächst Unbekannte mit seinem BMW 316 kurz vor 5 Uhr weiter. Die Polizei fahndete mit drei Streifen nach dem BMW. Kurz darauf fanden die Beamten den Fahrer aufgrund der Beschreibung einer Zeugin in der Hangstraße und nahmen ihn mit. Der 31-Jährige hatte offensichtlich dem Alkohol zugesprochen, weshalb er einen Atemalkoholtest machen musste. Nachdem der Test einen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste der Mann zu einer Blutentnahme. Falls der BMW 316 noch anderswo jemanden gefährdete, sollten Zeugen entsprechende Beobachtungen unter Telefon 07931/54990 der Polizei melden. pol