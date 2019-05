Fahrerflucht; am Baumarkt

Bad Mergentheim.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter mit seinem Pkw, nachdem er einen geparkten Toyota beschädigte. Der Besitzer des Toyotas parkte sein Fahrzeug am Dienstag um circa 14.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Max-Eyth-Straße in Bad Mergentheim. Um circa 15 Uhr kam der Besitzer zu seinem Pkw zurück und stellte im Bereich des Kotflügels und der Fahrertüre Beschädigungen fest. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 5499-0 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden. pol

