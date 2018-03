Anzeige

Bad Mergentheim.Aus Anlass des Internationalen Frauentages zeigt die Amnesty International-Gruppe Bad Mergentheim am Mittwoch, 14. März, ab 19.30 im Kino „Movies“ den saudi-arabisch/deutschen Spielfilm „Das Mädchen Wadjda“ der saudi-arabischen Drehbuchautorin und Regisseurin Haifaa Al Mansour von 2012. Der Eintritt ist frei. Petitionslisten gegen andauernde Gewalt gegen Frauen in Argentinien und fehlende Wiedergutmachung für Vergewaltigungsopfer im Kosovo können vor und nach dem Film unterschrieben werden. „Das Mädchen Wadjda“ ist der erste saudi-arabische Spielfilm überhaupt, denn Saudi-Arabien ist ein Land ohne Kinos. Dass der Film in dem streng konservativen islamischen Land von einer Frau an Originalschauplätzen mit saudi-arabischen Darstellern gedreht werden konnte, bezeichneten Kritiker als kleine Sensation. Vielleicht wurde sie möglich, weil die Hauptdarsteller Kinder sind, die zeigen dürfen, was von Erwachsenen nicht darstellbar gewesen wäre. Grün ist die Farbe des Propheten, die Farbe der Hoffnung und des Lebens und grün ist auch das Fahrrad, das zum Traumobjekt des Mädchens Wadjda wird. Gegen alle Widerstände – Fahrrad fahren ist für Frauen verboten – will sie es erwerben, koste es, was es wolle. – Seit der Erstaufführung des Films 2012 hat sich auch in Saudi-Arabien etwas getan: Ab Mitte 2018 dürfen Frauen nach einem Erlass des Königs endlich einen Führerschein machen. Vielleicht ist also heute die Sehnsucht Wadjdas nach Bewegungsfreiheit leichter zu erfüllen. Der Film erzählt ihre Geschichte mit Leichtigkeit, lässt aber den bedrückenden Hintergrund des Geschehens nicht vergessen: Die Überwachung der Frauen und Mädchen reicht bis in intimste Bereiche.