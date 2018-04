Fahrraddiebstahl in Fußgängerzone

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit einem zuvor gestohlenen Fahrrad ist ein Unbekannter am Mittwoch, 18. April, in der Bad Mergentheimer Fußgängerzone verschwunden. Die Besitzerin schloss ihr Rad gegen 8 Uhr an einem Pfeiler vor einem Modegeschäft in der Burgstraße ab. Daraufhin beobachtete eine unbekannte Zeugin, dass sich eine männliche Person an dem Fahrrad zu schaffen machte. Gegen 8.30 Uhr stellte die Eigentümerin des Fahrrads fest, dass ihr Drahtesel verschwunden war. Eine Zeugin sprach die Frau an und erzählte von ihren Beobachtungen. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach der unbekannten Frau, die möglicherweise wichtige Hinweise auf den Fahrraddieb geben kann. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 5499-0 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.