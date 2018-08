Fahrradfahrerin schwer verletzt

Anzeige

Markelsheim.Mit schweren Verletzungen ist eine 55-jährige Fahrradfahrerin am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Frau war gegen 7.45 Uhr auf der Hauptstraße in Markelsheim in Richtung Tauberbergstraße unterwegs. An einer Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines Pkws. Dessen 46-jährige Fahrerin bog mit ihrem Fahrzeug aus der Engelsbergstraße in die Hauptstraße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß und die Frau mit dem Fahrrad stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam vorsorglich auch in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 600 Euro.