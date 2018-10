Fahrradkontrollen auf Schulwegen

Bad Mergentheim.Das Polizeirevier führte in der vergangenen Woche täglich Fahrradkontrollen auf den Schulwegen in Bad Mergentheim, Igersheim und Weikersheim durch. Jeweils zwischen 7 und 8.30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Woche circa 213 Fahrräder von Schülern. Aufgrund fehlender beziehungsweise defekter Scheinwerfer, Rücklichter, Reflektoren und anderer Mängel wurden 36 Räder beanstandet. Den betroffenen Schülern wurden Mängelberichte ausgestellt und zur Aushändigung an die Eltern übergeben. Die Eltern sind dazu aufgefordert, die Mängel umgehend zu beheben. Im Vergleich liegen die diesjährigen Kontrollergebnisse unter den Werten der Vorjahre. Wie es aussieht geht der Trend immer mehr in Richtung verkehrssichere Ausrüstung der Fahrräder. pol

