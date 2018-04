Falsche Beamte

Anzeige

Bad Mergentheim.Erneut versuchen Trickbetrüger, sich telefonisch über Wertgegenstände oder Vermögensverhältnisse zu erkundigen. Aktuell kam es am Mittwoch bei vier Frauen in Bad Mergentheim zu Anrufen so genannter „falscher Polizeibeamter“. Die Polizei warnt vor der dreisten Masche. In den betreffenden Fällen hatten Unbekannte überwiegend bei Seniorinnen angerufen. Sie behaupteten, dass es bei Nachbarn zu Einbrüchen gekommen sei. Alle vier Bad Mergentheimerinnen waren skeptisch und legten geistesgegenwärtig sofort auf, ohne Daten über sich preiszugeben. In der Regel versuchen Trickbetrüger durch Lügengeschichten eine Gefahr durch bevorstehende Einbrüche bei den Betroffenen vorzugaukeln. Infolge stellen die „falschen“ Polizisten Fragen zu Besitztümern der Personen und versuchen danach, an diese zu gelangen. Dabei nutzen die Unbekannten teilweise eine Technik, mit der die Nummer 110 als Anrufernummer auf dem Display erscheint. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und Skepsis bei derartigen Anrufen. Sollte sich ein Unbekannter nach Wertgegenständen oder anderen persönlichen Daten erkundigen, ist es wichtig, nicht darauf einzugehen, das Gespräch schnell abzubrechen und die richtige Polizei zu verständigen. Genauso taten es die Betroffenen in Bad Mergentheim und machten damit alles richtig.