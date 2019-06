Falscher Standort

Hurra, ein Zirkus ist in der Stadt. – Für mich aber ist das kein Grund zur Freude. In den letzten Wochen stand ich Nacht für Nacht am Fenster und lauschte dem Gesang der Nachtigallen. Jahrelang waren sie nicht mehr hier. Dieses Jahr aber kamen sie wieder.

Doch seitdem der Zirkus seine Zelte auf der grünen Wiese vor der Stadt aufgeschlagen hat, sind sie verschwunden. Auch der Rotmilan, den man immer wieder beobachten konnte, lässt sich seitdem nicht mehr sehen.

Meine Frage an die Stadt: Wie steht die Stadtverwaltung eigentlich zum Natur- und Artenschutz? Haben wir für derartige Veranstaltungen nicht einen Festplatz am Freibad? Unfassbar, dass dieser Standort am Mobilpark „Ried“ genehmigt wurde!

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019