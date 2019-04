Familie als Keimzelle

Bad Mergentheim.In Rahmen seines Vortrags erläuterte Timo Büchner den Begriff „völkisch“ anhand historischen Hintergründe.

Die völkische Bewegung habe sich sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts formiert und sei nach der Weimarer Republik erstarkt: „Völkische“ zogen in Länderparlamente und Reichstag ein. Ab Mitte der 1920er Jahre wurde die „völkische Bewegung“ durch ein neues Sammelbecken der extremen Rechten abgelöst, den Nationalsozialisten. „Beide Bewegungen wiesen erhebliche Gemeinsamkeiten in ideologischer Hinsicht auf.“

Ideologischer Schlüsselbegriff

Das Wort „völkisch“ wurde im Laufe der 1920er Jahre ein „ideologischer Schlüsselbegriff“: Das Parteiorgan der NSDAP erhielt den Titel „Völkischer Beobachter“.

Die völkische Ideologie habe einige Grundätze, machte Büchner deutlich: So bestehe die völkische Gemeinschaft durch blutsmäßige Verbundenheit und die Zugehörigkeit sei weder durch Zuzug noch den Erwerb der Staatsbürgerschaft möglich. Die Familie sei die Keimzelle des Volkes. Dabei wird es als Pflicht und Ehre der Frau angesehen, in ihrer Mutterrolle aufzugehen. „Das langfristige Ziel ist die Rettung des deutschen Volkes vor dem Volkstod.“ Migration, d.h. der Zuzug von Menschen ohne deutsche Abstammung, bedrohe somit den Lebensraum. „Es wird eine ‘Überfremdung’ und ‘Umvolkung’ der Gemeinschaft befürchtet, die am Ende das Aussterben des deutschen Volkes bedeutet.“

„Überstaatliche Mächte“

Ein alter Vorwurf, der auch aktuell genährt werde, betreffe die „überstaatlichen Mächte“, die an der angeblichen Umvolkung und Vermischung der Völker arbeiten. Dafür strebten sie langfristig die Migration von Millionen Menschen zur Vernichtung des deutschen Volkes an. „Genannt werden dabei Kosmopoliten, Internationalisten, Globalisten, Kriegstreiber, One-World-Ideologen oder auch Völkerfeinde: Die gewählten Worte knüpfen ganz bewusst an antisemitische Verschwörungsmythen und Stereotype an.“ HP

