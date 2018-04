Familienbummel geplant

Anzeige

Bad Mergentheim.Als „drittes Mitteilungsblättle“ hat die Kolpingsfamilie Bad Mergentheim für das erste Halbjahr 2018 eine Terminübersicht herausgegeben, mit der die Vorsitzende Claudia Michelberger wie alljährlich auf eine Reihe von Terminen und Veranstaltungen verweist.

Zunächst findet am 15. April der Familienbummel des Bezirks nach Igersheim statt, zu dem der Bezirksverband einlädt mit Gottesdienst um 14 Uhr im Freien beziehungsweise im dortigen Kolpingheim, zelebriert von Bezirkspräses Burkhard Keck.

Am 17. April hält Berthold Ludwig aus Unterbalbach im Mariensaal einen Lichtbildervortrag über die farbenprächtigen Blumenteppiche an Fronleichnam in Hüfingen im Schwarzwald. Beginn ist um 19.30 Uhr Die traditionelle Maiandacht beim Trillbergkäppele ist am 15. Mai um 19 Uhr mit der Wallfahrtskapelle unter Leitung von Roswitha Strobl.