Familienfest am 14. Juli

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Familienfest des VfB Bad Mergentheim und der „Würth Industrie Service“ geht in die zweite Runde. Gemeinsam Spaß haben, Menschen kennenlernen, Sprachen, Länder und Kulturen zusammenbringen – das ist das Motto der Veranstaltung am Samstag, 14. Juli. Um 10 Uhr geht es am 14. Juli mit dem Turnier für alle Altersklassen im Deutschordenstadion los. Den Anfang machen zwei Integrationsturniere, bei denen Flüchtlinge und Geflohene mit interessierten Teilnehmern in zwei bunt gemischten Teams antreten. Danach sind um 11 Uhr beim Bambini-Street-Soccer-Turnier die ganz Kleinen dran. Beim Alt-Herren-Turnier ab 14 Uhr sind zum ersten Mal auch die Firmen gefragt. Ab 15 Uhr findet das Streetsoccer-Firmenturnier statt. Abwechslungsreiche Spiele und viel Spaß verspricht das große Rahmenprogramm mit Torwandschießen, Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen. Bei der Würth Industrie Service gibt es eine eigene Projektgruppe „WIS for Refugees“, bestehend aus Auszubildenden, die sich mit Integrationsmaßnahmen im Arbeitsumfeld beschäftigt. Derzeit sind mehrere Flüchtlinge bei Würth beschäftigt. Gemeinsam mit Asylsuchenden werden Mitarbeiter auf dem Platz auflaufen, um den Leitgedanken des Turniers zu unterstreichen. Anmeldung, Startbedingungen und Teilnahmegebühren gibt es unter „www.wuerth-industrie.com/familienfest2018“ oder „www.vfb-badmergentheim.de“.