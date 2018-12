Fellnutzung – ökologisch und nachhaltig

Main-Tauber-Kreis.Die Fellwechsel-Aktion des Deutschen Jagdverbandes unter der Federführung des Landesjagdverbandes Baden Württemberg zur Nutzung natürlicher Ressourcen aus nachhaltiger Jagd wird auch seitens der Kreisjägervereinigung Mergentheim mitgetragen. In Rastatt ist eigens dafür eine Landesweite Abbalgstation errichtet worden in der Tiere im Kern angenommen und weiterverarbeitet werden.

Raubwild verwerten

Ziel ist es, Bälge von in Deutschland erlegten Raubwildarten nachhaltig zu verwerten. Fellwechsel steht für die Aufwertung eines bisher eher vernachlässigten Rohstoffes und das Umdenken bei Jägerschaft und Verbrauchern.

Artenschutz unterstützen

Bejagt werden diese Arten zum Schutz des Niederwildes, zur Unterstützung von Artenschutzprojekten und zur Umsetzung der EU-Verordnung „zum Management invasiver Arten“. Derzeit wird nur ein Teil der hochwertigen Felle der erlegten Tiere verwertet – das wollen die Jäger nun ändern.

Mitglieder der Kreisjägervereinigung können in diesem Winter die Tiere im Kern an der Sammelstelle in Löffelstelzen bei Walter Merkert anliefern. Vor der Anlieferung ist telefonisch unter 07931/7675 der Liefertermin zwingend abzustimmen. Qualitativ hochwertige Felle können nur während der Wintersaison (Mitte November bis Mitte Februar) gewonnen werden. Angenommen werden: Rotfuchs, Marderhund, Waschbär, Dachs, Stein- und Baummarder, Iltis, Mink, Nutria und Bisam.

Schrot oder kleine Kugel

Die Tiere sollen mit Schrot oder der kleinen Kugel erlegt worden sein. Mit Großkaliber erlegte Tiere sind zu verwerten, wenn die Rückenpartie unversehrt ist. Die Stücke sind nach dem Erlegen zeitnah einzeln und kompakt verpackt (zusammengerollt) in einem stabilen Kunststoffsack einzufrieren.

Verhitzte oder verluderte Tiere sind generell unbrauchbar. Jedes Tier muss mit einem offiziellen Herkunftsnachweis (www.kjv-mergentheim.de)) versehen werden.

Natürlich kann der Erleger auch seinen angelieferten Balg zur eigenen Nutzung wieder zurückbekommen.

Dank eines speziellen Markierungssystems der Fellwechsel kann jeder Balg dem entsprechenden Erleger zugeordnet werden. kjv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018