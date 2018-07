Ferienwohnungen klassifiziert

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Die Tourist-Information hat zehn private Ferienunterkünfte mit den Sterne-Zertifikaten des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ausgezeichnet. In der schönsten Zeit des Jahres wollen Gäste wissen, was sie erwartet. Die Zahl der Sterne ist dabei eine wichtige Orientierungshilfe. Deshalb vergibt Bad Mergentheim nach den bundesweiten Standards des DTV Sterne für die Qualität privater Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer. In diesem Jahr konnte zehn Vermietern ein entsprechendes Zertifikat überreicht werden: A&M Ferienwohnung, Ferienhof Bohn, Kleines Stadthaus, Villa am Ketterberg, Ferienwohnung Fuhrmann, Ferienwohnung Fülöp, Gästehaus Gundling, Ferienwohnung Roth, Gästehaus Pfeifferund Ferienwohnung Familie Noe. „In Bad Mergentheim sind nun insgesamt 30 private Unterkünfte und damit mehr als ein Drittel der entsprechenden Angebote klassifiziert“, freut sich Nadine Schuster, die Leiterin der Tourist-Info. Die Vermieter erhalten mit der DTV-Klassifizierung eine unabhängige und objektive Bewertung und können drei Jahre lang mit den erhaltenen Sternen werben. Wer seine Ferienwohnung klassifizieren lassen möchte, kann sich an die Tourist-Info wenden. stv