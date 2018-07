Fertigkeiten fördern und positiv unterstützen

Anzeige

Bad Mergentheim.Nach insgesamt über 106 Dienstjahren an der Kopernikus-Realschule in Bad Mergentheim und weiteren Jahren im Schuldienst an anderen Lehreinrichtungen ertönt für drei Lehrer das letzte Mal der Schulgong. Ingrid Finke, Ulrike Pahl und Thomas Spirk verabschieden sich in den Ruhestand.

Ingrid Finke hat dabei seit insgesamt 40 Dienstjahren die Sprachen Englisch und Deutsch näher gebracht und dabei sicherlich an die 1000 Mal erklärt, dass „become“ nicht bekommen bedeutet. „Nein, liebe Schüler, ihr seid mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit an Weihnachten kein Fahrrad geworden!“ Dabei glich ihre sprachliche Sicherheit der eines native speakers und wurde auch im bilingualen Unterricht eingesetzt.

Ulrike Pahl unterrichtete nach viereinhalb Jahren an einer anderen Schule an der Kopernikus-Realschule den Rest ihrer 45 Dienstjahre mit den Fächern Deutsch und Geographie. Besondere Erwähnung verdient ihr unermüdlicher Einsatz in der Vorbereitungsklasse. Hier wird Kindern mit Migrationshintergrund die Möglichkeit gegeben, in kleinen Gruppen deutsch zu lernen. In der heutigen Zeit sind Schulen auf Lehrerinnen wie sie, die mit Engagement und Motivation auch bereit sind, Bilderbücher mit den Lernern zu lesen oder Gegenstände mit in die Schule zu bringen, angewiesen.