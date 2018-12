Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen

Bad Mergentheim.Ein 100-Tonnen-Autokran war das Zeichen, dass sich am Tauberwehr wieder etwas tut. Und in der Tat, am Mittwochmorgen wurde die überarbeitete Wehrklappe wieder eingebaut. Jetzt werden von den Männern der Spezialfirma weitere Montage- und Abdichtungsarbeiten erledigt, dann kommt der Probelauf und schließlich wird noch das provisorische Nadelwehr abgebaut. „Die stadtseitige Wehrklappe wird noch in diesem Jahr wieder ganz regulär in Betrieb gehen“, erläuterte Dietmar Engel vom Stadtbauamt im Gespräch mit unserer Zeitung. Für das nächste Jahr ist dann der Ausbau, die Überholung und der Wiedereinbau der anderen Wehrklappe geplant. hp

