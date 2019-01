Fester Bestandteil im Vereinsleben

Edelfingen.Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Lauftreffs in Edelfingen haben sich die Mitglieder zu einer kleinen Feier in der Distelhäuser Brauerei zusammengefunden.

Der Lauftreff ist am 9. Januar 1999 von Harry Bauer gegründet worden, der der Feier beiwohnte. Berufsbedingt gab er die Verantwortung nach 15 Jahren an Jürgen Helmdach weiter, der den Lauftreff seitdem leitet.

Von den zehn Gründungsmitgliedern sind heute noch vier mit von der Partie. Übungsleiter Jürgen Helmdach erinnerte in einer kleinen Rede noch einmal an die vergangenen 20 Jahre, in denen „ganz schön was an Aktivitäten zusammengekommen“ sei.

Erinnert wurde z. B. an die vielen Wettkämpfe in der Umgebung oder die Fahrten zu verschiedenen großen City-Marathonveranstaltungen, zum Teil im europäischen Ausland. Die erzielten Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen.

Der Lauftreff ist in der Turnabteilung des SV Edelfingen organisiert und ein fester Bestandteil des Vereinslebens. Helmdach hob hervor, dass es für einen kleinen Ort wie Edelfingen nicht unbedingt selbstverständlich sei, einen Lauftreff zu haben. Alle Mitglieder könnten stolz sein, Teil dieser Gemeinschaft sein. Einmal pro Woche finden sich die Läufer an der Turnhalle ein und gehen in kleinen Gruppen mit Spaß auf die Laufrunden rund um Edelfingen. Auch die Geselligkeit wird gepflegt, doch das gemeinsame Laufen steht ganz klar im Vordergrund steht. Gelaufen wird bei jedem Wetter; während der Sommerzeit freitags um 19 Uhr und in der Winterzeit samstags um 16 Uhr. Der Abend ist dann mit dem „Aufwärmen alter Geschichten“, der Sichtung von alten Fotos und angeregten Gesprächen ausgeklungen.

