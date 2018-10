Feuerwehr bekommt einen neuen Transporter

Bad Mergentheim.Es war eine „schnelle“ Sitzung am späten Dienstagnachmittag im Sitzungssaal des Neuen Rathauses der Kurstadt; die Tagesordnung umfasste nur wenige Punkte.

Einstimmig beschloss der Bauausschuss den Kauf eines neuen Mannschaftstransporters für die Abteilung „Kernstadt“. Der Ford Transit mit acht Sitzplätzen wird von der Dresdener Sachsengarage zum Angebotspreis von knapp 55 290 Euro geliefert. Die Stadt erhält dazu einen Zuschuss von 13 000 Euro, so dass sie selbst 42 290 Euro aufbringen muss. Wie Stadtkommandant Andreas Geyer erläuterte, kommt das bisher genutzte Fahrzeug zur Abteilung Rengershausen.

Ebenfalls einstimmig genehmigte der Ausschuss überplanmäßige Ausgaben für den Unterhalt des Jugendraums Löffelstelzen. Im dortigen Rathaus sollen im Treppenhaus die Abtrennungen erneuert werden; für das Dachgeschoss muss der Ausstieg über die Fassade vergrößert werden.

Die Kosten dafür belaufen sich auf 12 000 Euro.

Bei der Dachsanierung der Turnhalle an der Kopernikus-Realschule mussten Teile des Trapezbleches ausgetauscht werden, was zu unvorhergesehenen Mehrkosten beim Austausch der Bleche und den dafür notwendigen Gerüstarbeiten führte. Außerdem wurden bisher nicht ausgeführte Arbeiten an den Oberlichtern erforderlich, da an diesen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen Durchsturzsicherungen angebracht werden mussten.

Überplanmäßig

Die so entstandenen überplanmäßigen Ausgaben belaufen sich auf rund 50 000 Euro; die Gesamtkosten der Maßnahme steigen damit auf 640 000 Euro.

Bei der Sanierung des Löffelstelzer Kindergartens kam es zu überplanmäßigen Mehrkosten in Höhe von 17 000 Euro, die im Wesentlichen auf die Umbauarbeiten an den Übergängen zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubau und den dabei zusätzlich anfallenden Maßnahmen bei Putz-, Trockenbau- und Malerarbeiten sowie weiteren Maßnahmen an Fenstern, Rollläden und Schreinerarbeiten führten.

Alle diese Mehrkosten kann die Stadt stemmen, denn sie sind über den Sammelnachweis 2018 gedeckt, wie die Stadtverwaltung deutlich machte.

Zurückgestellt wurde der Beschluss über Mehrkosten für das Jugendhaus „Marabu“ in der Kernstadt; dort soll ein zusätzlicher Ausgang für das Kellergeschoss die Nutzung als Musik-Proberaum ermöglichen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 31 000 Euro. Mehrheitlich wurde auf Antrag von Andreas Lehr (CDU) beschlossen, erst weitere Informationen und einen Alternativvorschlag einzuholen, um dann erneut zu beraten.

Einstimmig beschloss der Bauausschuss die Vergabe der Fliesenarbeiten für den Neubau der Dreifeld-Turn- und Sporthalle am Deutschorden-Gymnasium. Den Auftrag erhielt die Firma Röhlich aus Wendelstein für die Angebotssumme von 50 431 Euro. hp

