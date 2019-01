„Feuerwehr Tag und Nacht einsatzbereit“

Edelfingen.Die Edelfinger Feuerwehr ist im Feuerwehrmagazin zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammengekommen.

Abteilungskommandant Martin Wolpert freute sich über den guten Besuch, unter anderem vom stellvertretenden Stadtkommandanten Karl-Heinz Barth und einer Abordnung der Feuerwehr aus Löffelstelzen.

Feuerwehrfrau Corinna Dörr berichtete über 23 Einsätze mit 215 Einsatzstunden im vergangenen Jahr. Eine Ölspur wurde beseitigt, bei einem Brand in der Kernstadt die dortige Wehr unterstützt und bei einem Starkregen im Juni 15-mal mit Tauchpumpe und Wassersauger Hilfe geleistet. Auch wurden beim Brand auf dem Campingplatz Willingertal die Nachlöscharbeiten übernommen.

Abteilungskommandant Wolpert berichtete, dass es im letzten Jahr 21 Übungen gab, davon zwei gemeinsame mit der Löffelstelzer Wehr. Vier Feuerwehrleute nahmen an der Fortbildung für Führungskräfte teil, weitere vier absolvierten einen Kettensägelehrgang und zwei besuchten einen Gruppenführerlehrgang.

Die aktive Wehr zählt derzeit vier Frauen und 26 Männer, zur Jugendfeuerwehr gehören acht Mädchen und sieben Jungen und die Alterswehr hat zwölf Mitglieder, was sich zu 57 Mitgliedern summiert, die rund 1400 Stunden Arbeit geleistet haben. Schriftführer Elmar Rupp ergänzte den Bericht des Abteilungskommandanten mit den übrigen Zusammenkünften der Wehr. Darunter die Teilnahme am Feuerwehrlauf in Löffelstelzen, der Besuch der Nachbarwehr in Sachsenflur und der Gemeinschaftsausflug nach Nürnberg.

Für die erkrankte Kassiererin Marina Ullenbruch erstattet Wolfgang Ullenbruch den Kassenbericht, aus dem hervorging, dass im vergangenen Jahr gut gewirtschaftet worden ist und sich der Kassenbestand zum Jahresende hin leicht erhöht hat. Christian Öhm, der mit Matthias Rupp die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Jugendfeuerwehrwart Matthias Rupp berichtete, dass sich seine 15 Jugendfeuerwehrmitglieder 21-mal zu Übungsabenden und zwölf Zusatzterminen getroffen haben. Vier Jungfeuerwehrleute haben das Leistungsabzeichen Jugendflamme 1, Teil a und b und zwei Nachwuchskräfte die Jugendflamme 2 bestanden. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung wurde Erste Hilfe geübt und das neue Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt besucht. Die geselligen Veranstaltungen der Abteilung habe man tatkräftig unterstützt, berichtete Rupp weiter. Ein besonderes Erlebnis für die Jugendtruppe war der Besuch der Flughafenfeuerwehr in Niederstetten. Insbesondere die Vorführung des Flugfeldlöschfahrzeugs war sehr beeindruckend. Auch einige Freizeitaktivitäten sorgten für den besonderen Spaßfaktor. Einen ansehnlichen Betrag für die Jugendkasse hat man durch das Aufsammeln von rund 6000 Kilo Äpfeln erwirtschaftet. Ortsvorsteher Detlef Heidloff lobte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, die sie bei Bedarf Tag und Nacht unter Beweis stellten. Retten, löschen, bergen und schützen seien die Ziele, denen die Ehrenamtlichen, gegebenenfalls unter Einsatz ihres Lebens oder ihrer Gesundheit, nachkommen. Dafür sei Respekt, Dank und Anerkennung zu zollen.

Karl-Heinz Brandt, stellvertretende Stadtkommandant, sagte Dank für die geleistete „Superarbeit“ in Edelfingen. Er lobte die Jugendarbeit und die gute Zusammenarbeit mit der Kernstadtwehr und der Löffelstelzer Abteilung. Auf einen baldigen Ersatz des „Oldtimer-Fahrzeugs“ machte er allerdings mit Hinweis auf andere Investitionen der Stadtverwaltung wenig Hoffnung. In den 13 Abteilungen der Stadt mit ihren 800 Feuerwehrleuten stünden einen ganze Reihe von Wünschen zur Verbesserung und Ergänzung der Ausrüstung noch offen.

Zum Schluss wies Abteilungskommandant Martin Wolpert auf den neuen Übungsplan hin und hob hervor, dass jedes Feuerwehrmitglied verpflichtet sei, mindestens 40 Übungsstunden an den 22 vorgesehenen Übungsabenden, die mittwochs oder samstags jeweils um 19 Uhr stattfinden, abzuleisten.

Schließlich Danach wurden Wolfgang Ullenbruch, Rolf Götz, Erwin Reichert und Reinhold Öhm für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. WM

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019