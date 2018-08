Feuerwehr und Candy-Shop stark gefragt

Anzeige

In der Mittagspause aßen die einzelnen Betriebe im Gasthof. Am Montag gab es zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Dann hatten die Kinder noch eine Pause, in dieser Zeit konnten sie ihr Geld holen, Pizza oder Eis essen oder einfach ausruhen, bis sie wieder arbeiten mussten.

Manche Betriebe machten auch Betriebsausflüge. Der Zirkus oder das Stadttheater probten fast täglich für eine Aufführung im Rahmen der Bürgerversammlung um 16 Uhr. Wenn es dann soweit war, versammelten sich alle Kinder vor der Bühne, um sich die Darbietungen anzusehen – die täglichen Nachrichten vom lokalen „Fernsehsender“ durften dabei nicht fehlen.

Die Besonderheit in 2018 war die Aufführung eines Musicals, welches von den Arbeitsstellen Stadttheater und Musikschule in zwei Tagen eingeübt wurde. 20 Kinder waren mit dabei. Und wie jedes Jahr wurden auch dieses Jahr Bürgermeisterin und Bürgermeister gewählt, in der ersten Woche waren dies Anna Formuliant und Juno Faber, in der zweiten Woche Ilaria Ghidelli und Tobija Nied.

Die Bürgermeisterkandidaten stellten zuvor ihre Wahlversprechen in den Bürgerversammlungen vor. Um 16.30 Uhr wurden die Kinder in den wohlverdienten Feierabend entlassen.

Hier haben wir ein paar Stimmen aus der Spielstadt eingesammelt: „Ich mag am liebsten den Job Klettergarten.“ (Lilli Blank, 11). „Ich finde es gut, dass man hier wie im echten Leben arbeiten kann.“ (Lia Hörner, 9). „Ich finde es toll, dass alle Kinder einen Job haben.“ (Leonie Tremmel, 9). „Ich finde den Zirkus toll.“ (Richarda Salch, 10). „Ich finde es toll, dass es das Fernsehen und die Hymne gibt.“ (Alea Kohlschreiber, 8). Die Projektleiter Kornelia Perleth und Stefan Rückert zogen nach 14 Tagen ebenfalls Bilanz: „Alles in allem haben wir zwei sehr erfolgreiche Wochen erlebt, in denen Kinder und Betreuer sehr viel über gute Gemeinschaft und Verantwortung gelernt haben.“

Ein positives Fazit zieht auch die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung. Pressesprecher Carsten Müller teilt mit: „Mit dem Ende der Spielstadt 2018 haben die Verantwortlichen auch die Ergebnisse der Kinder-Befragungen ausgewertet. Die Rückmeldungen waren fast alle positiv. Die insgesamt rund 470 Kinder kamen sehr gerne, wollten arbeiten und Geld verdienen und fühlten sich als echte Partner ernst genommen. Wo immer es etwas zu tun gab, packten sie mit an. Schon in der Frühbetreuung (die in diesem Jahr von rund 50 Kindern in Anspruch genommen wurde) übernahmen große Bürger die Betreuung der jüngeren.“

„Die Stimmung in der Stadt war super und das trotz der tropischen Temperaturen. Jeder arbeitete mit, damit Kiss Me 2018 ein Erfolg wird“, ergänzt noch Kornelia Perleth.

Den meisten Kindern hätten, so die Stadt, das Arbeiten und die Arbeitsstellen besonders gut gefallen. Wasserschlachten boten die nötige Abkühlung am Ende des Tages. Viele fanden es auch toll, dass sie wieder ins Kino durften und dass es Eis gab. Wenn man dann noch die Lieblingsarbeitsstelle bekam, war das Glück perfekt. Anlässlich der zehnten Auflage von „Kiss Me“ wurde die beliebte Hymne zur Freude der Bürger um eine Strophe erweitert.

Mehr als 100 befragte Kinder konnten gar nichts Negatives an „Kiss Me“ 2018 entdecken. Den anderen hat zum Beispiel nicht gefallen, dass Kiesel (die Währung) gestohlen wurden. Zudem hat nicht jedem jedes Essen geschmeckt, wobei die meisten Kinder Spaghetti Bolognese sehr gerne aßen. Auch der tägliche Morgensport rief nicht bei jedem Begeisterung hervor.

In der ersten Woche war die Feuerwehr die beliebteste Arbeitsstelle der Kinder, in der zweiten Woche der Candy-Shop (Süßwarengeschäft), in beiden Wochen gefolgt von der Pizzeria.

Und was wünschen sich die Kinder für „Kiss Me“ 2019? Auf jeden Fall, dass es erhalten bleibt und dass das Ferienprogramm wieder angeboten wird. Gerne hätten sie noch eine Eisdiele mit dabei, einen Dönerstand, eine Pommesbude oder Donuts. Toll wäre auch ein Lieferservice direkt aus den Versorgungsständen. Auch ein Schwimmbad wäre gut.

Manche Bürger hätten die „Kiss Me“-Hymne gerne zweimal am Tag gesungen, andere hätten es gut gefunden, wenn abends immer pünktlich Schluss gewesen wäre (das gelang in 2018 nur vier Mal). Ein Kind wünschte sich, dass „Kiss Me“ so groß wird, dass der Klettergarten mitten in der Spielstadt liegt. Das käme allerdings einer Verdopplung des Programms gleich, so der Sprecher der Stadt.

