Feuerwehrlauf wird immer beliebter

Löffelstelzen.Im Rahmen des Sportfestes des SV Löffelstelzen steigt am Sonntag, 8. Juli, der 12. Feuerwehrlauf der Freiwilligen Feuerwehr für Jedermann.

Es hat sich in Läuferkreisen bereits herumgesprochen, dass der Feuerwehrlauf in Löffelstelzen mit Start und Ziel am Sportgelände ein Sport-Event ist, bei dem es sich lohnt, dabei zu sein.

Die von Jahr zu Jahr steigenden Teilnehmerzahlen – im letzten Jahr konnte man mit 147 Startern eine neue Bestmarke verbuchen – belegen dies eindrucksvoll. Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen wurden letztes Jahr wieder hervorragende Zeiten erzielt. Dabei gelang es dem Sieger über 5,5 km, Manuel Scheuer, den im Jahre 2011 von Thomas Tietz aufgestellten Uraltrekord von 20:23 Minuten auf 19:39 Minuten zu drücken.