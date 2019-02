Feurige Pizza löst Brandalarm aus

Bad Mergentheim.Mit einer im wahrsten Sinne feurigen Pizza hatten es die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend zu tun. Kurz vor 23 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnanlage in der Poststraße einen Brandalarm aus. Die Floriansjünger kamen mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Dort stellten sie fest, dass einer der Bewohner in seinem Zimmer im fünften Stock eine Fertigpizza im Backofen zubereiten wollte. Schließlich war der 60-Jährige dann aber vor dem Fernseher eingeschlafen und hatte nicht bemerkt, dass sein Abendessen angebrannt war. Die Rettungskräfte weckten den Mann, der unverletzt blieb. Sachschaden ist durch den Qualm nicht entstanden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.02.2019