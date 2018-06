Firma aus Kupferzell übernimmt Holzhandlung Gillig

Anzeige

Besonders gewürdigt wurden Werner Schulz und Gerhard Mohr, die 40 Jahre dem Unternehmen angehören und damit den größten Teil der 65-jährigen Firmengeschichte selbst mitgestaltet haben. Beide Mitarbeiter wurden noch vom Firmengründer Otto Gillig eingestellt, Damals noch per Handschlag, ohne schriftlichen Arbeitsvertrag.

Die Geschäftsführung betonte, dass die berufliche Erfahrung von Mitarbeitern ein unschätzbares Gut darstellt, von dem auch die jüngere Generation profitieren kann. Der Erfolg und die Anerkennung den die Holzhandlung in der Branche besitze, gründe nicht zuletzt auf dem Einsatz der langjährigen Mitarbeiter.

Abschließend stellte Thomas Gillig besonders hervor, dass Gerhard Mohr, der über 40 Jahre dem Unternehmen angehört und bereits seine Ausbildung in der Holzhandlung machte, noch nie einen einzigen Tag infolge von Krankheit ausgefallen ist. „Verlässlicher und zuverlässiger kann ein Mitarbeiter nicht sein“, wurde ihm lobend von der Geschäftsleitung bescheinigt.

Die Mitarbeiter wurden bei der Feier auch über die anstehende Geschäftsübergabe informiert. Ab 1. November 2018 übernimmt die Firma Karl Bögner GmbH & Co. KG aus Kupferzell die Bad Mergentheimer Holzhandlung.

Mangels Nachfolge aus der eigenen Familie ist Thomas Gillig mit der Familie Bögner in Kontakt gekommen. Beide Inhaber kennen sich schon seit Jahrzehnten als Kollegenfirmen. „Ein Unternehmen wie Bögner, das ähnlich gelagert ist und aus der Region stammt, war mein Wunschkandidat für die Geschäftsübernahme“, sagt Gillig.

Die beiden neuen Geschäftsführer Thomas und Michael Bögner betreiben ihr jetziges Holzhandelsunternehmen mit 25 Mitarbeitern in Kupferzell. Die aus Künzelsau stammende Firma existiert seit 1957 in zweiter und dritter Generation. Das Hauptgeschäft der Firma Bögner ist der Großhandel mit Holzbaubetrieben, Baufirmen, Schreinereien und Industrie. Seit einigen Jahren hat man sich zusätzlich auf den Endkunden fokussiert und in Kupferzell eine moderne Ausstellung errichtet.

„Der Standort in Bad Mergentheim wird künftig von den Kernkompetenzen aus Kupferzell profitieren. Sowohl die 16 Mitarbeiter als auch die Kunden werden bei Holz Bögner in guten Händen sein“, versichert Thomas Gillig. Geschäftsführer Michael Bögner ergänzt: „Durch das Know-how zweier Firmen mit langer Tradition haben wir nun die Möglichkeit, unser Unternehmen weiter zu stärken und unsere Stellung vor allem in der Region Heilbronn-Franken weiter auszubauen.“

Durch die Geschäftsübergabe sei die langfristige Fortführung der Bad Mergentheimer Holzhandlung gesichert, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. pm

