Firma eibe verrät Grund der Spielplatz-Schließung

Röttingen.Die Online-Petition für den Erhalt der eibe-Spielplätze (wir berichteten) hat bald die 2000-Unterschriften-Marke geknackt (Stand: Dienstag, 22. März, 16 Uhr). Damit hat sie mehr digitale Signaturen als Röttingen Einwohner. Nun meldet sich die Firma eibe per Pressemitteilung zu Wort, schildert die Dinge aus ihrer Sicht und wirft einen Rückblick auf die Geschichte der Spielplätze.

Doch das wichtigste zuerst: Grund für die Schließung der Anlagen sei, dass für den Produktvertrieb Spielplätze am Standort eine immer geringere Rolle spielten, da man die Spielplätze überregional und international (Exportanteil: 50 Prozent) verkaufe, schreibt eibe-Geschäftsführer Tilo Eichinger.

„Von daher hat eibe entschieden, die Kosten für die Spielplätze in andere Projekte, die für die Standortsicherung relevant sind, zu investieren.“ Auf den Grundstücken realisiere man bald „interessante, neue Projekte“. Die Spielplätze seien bereits Ende der 80er Jahre gebaut worden. Als Test- und Fotogelände entstanden, seien die abgesperrten Plätze zunächst sporadisch geöffnet worden. Aufgrund ihrer großen Beliebtheit seien die Spielplätze in den 90er Jahren nahezu durchgängig zugänglich gemacht worden.

Über eine Millionen Euro

„In den 30 Jahren, in denen es den Spielplatz gibt, hat das Unternehmen eibe selbst über eine Million Euro für neue Geräte sowie Wartung und Pflege investiert“, informiert Tilo Eichinger.

Die Stadt Röttingen habe in dieser Zeit einmalig einen Betrag von rund 40 000 Euro für die Anschaffung eines Gerätes beigesteuert. Später habe man die Möglichkeit der Nutzung der Toiletten am Feuerwehrhaus angeboten, was für alle Besucher eine willkommene Hilfe gewesen sei.

„Bei der Darstellung des Bürgermeisters, es seien 50 000 Euro im Jahr 2008 beigesteuert worden, was an die Bedingung geknüpft gewesen sein soll, den Spielplatz öffentlich zu erhalten, kann es sich nur um ein Missverständnis handeln“, schreibt der Geschäftsführer in der Pressemitteilung. Wiederholt habe man der Stadt mitgeteilt, dass die Plätze renovierungsbedürftig seien und, dass man erwarte, dass sich Röttingen an den Kosten für die Neuanschaffung von Geräten und auch an der regelmäßigen Pflege des Platzes beteilige.

Eichinger stimmt mit Bürgermeister Martin Umscheids Aussage überein, dass man daraufhin zunächst die Möglichkeit einer öffentlichen Förderung geprüft habe – „leider erfolglos“, so Eichinger. „Anstatt dessen wurde uns mitgeteilt, dass man nun den Kauf eines Spiel-Feuerwehrautos im Wert von 20 000 Euro durchführen möchte.“

Außerdem Eichinger: „Wir bedauern, dass sich begeisterte Besucher des Spielplatzes jetzt Ausweichmöglichkeiten suchen müssen und bitten gleichzeitig um Verständnis für diesen Schritt.“

Unternehmen ist nicht tatenlos

Jedoch sei es dem Unternehmen gleichermaßen wichtig zu betonen, dass man am Standort auch über die Spielanlagen hinaus für Kinder und Jugend aktiv sei. So zum Beispiel auf dem Skateplatz, dem Spielplatz des Röttinger Kindergartens und dem „an der Tauber“, dem Förderprojekt „Spielscheune“ sowie dem Pausenhof der Grund- und Hauptschule. Darüber hinaus unterstütze man auch die diversen Vereine sowie den Bürgerbus und die Festspiele. pm/gs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019