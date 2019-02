Firma Würth weiter auf Wachstumskurs

Bad Mergentheim.Würth Industrie Service blickt auf ein erfolgreiches 2018 zurück und setzt den Wachstumskurs der vergangenen Jahre weiter fort. Der Anbieter modularer C-Teile-Lösungen für produzierende Industriekunden steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 12,5 Prozent auf einen Rekordwert von insgesamt 567,7 Millionen Euro.

Innerhalb der Gruppe ist die Würth Industrie Service auf automatisierte, individuelle Beschaffungs- und Logistiksysteme für Produktionsmaterial und Betriebsmittel im Bereich der produzierenden Industrie spezialisiert.

Personell aufgestockt

„Im Personalbereich wurden kräftig Ressourcen aufgebaut und erstmals im April die 1500-Mitarbeitermarke überschritten“, erklärt Rainer Bürkert, Geschäftsbereichsleiter der Würth-Gruppe.

Die Anzahl der Arbeitnehmer stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent auf insgesamt 1639. Ein zentrales Thema ist nach wie vor die Aus- und Weiterbildung. Nahezu in jedem Fachbereich gibt es die Möglichkeit, täglich an verschiedenen Schulungsmaßnahmen teilzunehmen. Auch dort wurde in das Thema Digitalisierung investiert und das Angebot, um Online-Schulungen sowie eLearning-Maßnahmen ergänzt.

Wissensvermittlung und die Förderung persönlicher Stärken beginnt allerdings nicht erst im Beruf, sondern bereits bei denen, die eine Ausbildung absolvieren. Mit einer Anzahl von 180 Auszubildenden und Studenten an den Dualen Hochschulen wird eine Ausbildungsquote von 14 Prozent erreicht. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine wichtige Säule, weshalb in verschiedenen Unternehmensbereichen Modelle zur Teilzeitarbeit oder zu Home-Office angeboten werden. Außerdem: Investitionen in Zusatzleistungen, wie eine betriebliche Altersvorsorge oder einen Kindergartenzuschuss, ein Kinder-Ferienlager, regelmäßige Mitarbeiterevents, Vergünstigungen im Betriebsrestaurant auf dem Gelände und vieles mehr. Eine wichtige Rolle nimmt die Fachkräftegewinnung, insbesondere in der Logistik und IT ein. Praktikanten sowie Auszubildende und duale Studenten werden aktuell gesucht ebenso.

Ein 1,1 Millionen Artikel umfassendes Sortiment bildet die Basis für die direkte Belieferung an die weltweiten Standorte der Kunden sowie für die vernetzten C-Teile-Lösungen in der Beschaffung, in der Intralogistik, am Montageplatz, an der Fertigungslinie oder in der Instandhaltung.

Digitale Transformation

Deshalb bleibt die digitale Transformation – wie 2018 – auch 2019 ein Schwerpunktthema. Im Fokus stehen Prozesse und Systeme, die mit digitalen Lösungen effizienter, sicherer und anwenderfreundlicher gestaltet werden sollen. Zum Beispiel die im vergangenen Geschäftsjahr vorgestellte ganzheitliche Lieferantenintegration. Sie ist ein intelligentes Konzept nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“, mit dem Kunden neben dem Würth-Produktportfolio auch fremde Teile komplett verwalten können – und dies innerhalb der bewährten Versorgungssysteme wie RFID-Kanban. Damit bietet Würth Industrie Service eine Lösung, mit der Anwender ihre gesamte Lieferkette digitalisieren und transparenter gestalten.

Der Wachstumskurs bedingt Investitionen in den Unternehmensstandort und damit in das modernste Logistikzentrum für Industriebelieferung in Europa, um auch weiterhin eine maximale Versorgungssicherheit und höchste Produkt-, Service- sowie Systemqualität für die Kunden zu bieten. 2018 wurde mit einem Betrag von 43 Millionen Euro kräftig in die Zukunft des Industriepark Würth investiert.

Unter anderem wurde mit den Baumaßnahmen zur Erweiterung des Hochregallagers um zusätzliche 39 000 Stellplätze sowie mit der Erweiterung des OSR Shuttlelagers begonnen. Es sind weitere Investitionen in Gebäude, Technologien wie Open Shuttles als fahrerlose Transportsysteme, Kommissionier- und Palettierroboter sowie Lagerkapazitäten in Planung, so dass 2020 eine Steigerung auf mehr als eine Millionen Stellplätze zu erwarten ist. Von den Anfangsjahren bis heute sind Investitionen in Höhe von 270 Millionen Euro in das Gelände und die Technologien geflossen.

Eine erfreuliche Entwicklung zeigte sich 2018 ebenso im Würth Industrial Network. Die verstärkten Tätigkeiten in den europäischen, amerikanischen und asiatischen Geschäftseinheiten führen zu einem weltweit einheitlich hohen Standard der Systeme sowie des Service und verstärken sowohl das Wachstum der Würth Industrie Service als auch des gesamten Geschäftsbereiches „Industrie“. So wurde durch dieses internationale Netzwerk von Industriegesellschaften in 40 Ländern im vergangenen Geschäftsjahr weltweit ein Umsatz von 1,6 Milliarden Euro erzielt. Im Vordergrund dieses integrierten Ansatzes steht eine maximale Prozesstransparenz und Versorgungssicherheit für den Kunden sowie die stärkere Berücksichtigung seiner kulturellen Anforderungen sowie seiner individuellen Bedürfnisse. wis

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019