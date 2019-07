BAD MERGENTHEIM.Unter dem Motto „Fit für die eigene Wohnung“ bieten der Arbeitskreis Asyl und der städtische Integrationsbeauftragte Michael Schnitzler im August eine so genannte „Mieterqualifizierung“ für Asylbewerber und Migranten an.

Bei dieser Abendschulung erfahren die Teilnehmer, wie sie sich als Mieter in Deutschland korrekt verhalten. Behandelt werden unter anderem Themen wie Mülltrennung oder Heizung, die Regeln bezüglich Ruhestörung oder auch die korrekte Bewerbung um eine Wohnung sowie Kommunikation mit dem Vermieter. Die Teilnehmer erhalten am Ende der Schulung ein Zertifikat, das auch ihre Chancen auf dem Wohnungsmarkt erhöhen soll. Nach wie vor wird Wohnraum für Flüchtlinge gesucht, die die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen.

Die Schulung wird am Mittwoch, 7. August, sowie am Mittwoch, 14. August, im Begegnungstreff beim Arbeitskreis Asyl (Zaisenmühlstraße 3), Telefon 07931/ 9682815, stattfinden. Dort gibt es auch weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung. Personen, die bereit sind, Wohnraum an Flüchtlinge zu vermieten können sich an die städtische Liegenschaftsabteilung unter Telefon 07931/ 57-2300 wenden. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.08.2019