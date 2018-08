„Fit mit Pom“ ist neu im Angebot

Anzeige

Qigong mit Manfred Büchner immer mittwochs ab 19. September von 19 bis 20 Uhr (zehn Mal) im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen. Qigong ist ein Standbein der traditionellen chinesischen Medizin (TMC) und versucht durch Bewegungsübungen den ganzen Körper physisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Übungen sind leicht zu erlernen. Der Kurs ist von den Krankenkassen anerkannt und unter bestimmten individuellen Voraussetzungen zuschussfähig. Anmeldung unter Telefon 07931 / 477840.

„Fit mit Pom“ mit Pom immer donnerstags ab 15. November von 18.45 bis 19.45 Uhr (fünf Mal) in der Turn- und Festhalle Althausen. Mit Hilfe von Kurzhanteln (mit und ohne Gewichten), Thera-Bändern und anderen Hilfsmitteln wird der ganze Körper in Schwung gebracht. Dieses Ausdauer-Krafttraining festigt die Muskulatur, strafft den Körper und bringt das Herz-Kreislaufsystem in Schwung. Anmeldung unter Telefon 07931 / 477840.

Anmeldungen per E-Mail an freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de oder über die Telefonnummern der jeweiligen Kurse.

