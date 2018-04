Anzeige

Althausen.Ein neuer Kurs „Fit von Kopf bis Fuß“ der Freizeitsportabteilung des TSV Althausen-Neunkirchen, startet ab dem morgigen Donnerstag immer donnerstags von 18 bis 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Althausen und findet an drei weiteren Terminen statt. Auch Nichtmitglieder des TSV Althausen-Neunkirchen können teilnehmen. „Fit von Kopf bis Fuß“ ist ein abwechslungsreiches und vielseitiges Ganzkörpertraining, zusammengesetzt aus verschiedenen aktuellen Fitnesstrends. Die Stunden setzen sich zusammen aus Aerobic, funktioneller Gymnastik und Training der Tiefenmuskulatur. Es werden die großen Muskelgruppen und die tiefen kleinen Muskelgruppen angesprochen. Die Freizeitsportabteilung veranstaltet diesen Kurs unter Leitung von Petra Hofmann an vier Abenden in der Turnhalle Althausen. Der Kurs findet von 18 bis 19 Uhr an folgenden Terminen statt: 19. und 26. April; 3. und 17. Mai. Weitere Informationen findet man auf der Homepage des TSV Althausen-Neunkirchen unter Freizeitsport-Aktuelles. Anmeldungen unter freizeitsport@tsv-althausen-neunkirchen.de. oder unter Telefon 07931/9644755. tsv