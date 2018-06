Flötenensemble in Aktion

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein musikalischer Abendgottesdienst in der Schlosskirche findet am morgigen Samstag um 19 Uhr statt. Die musikalische Gestaltung übernehmen ein Flötenensemble unter der Leitung von Christiane Zeller und Kantor Lucas Ziegler an der Orgel. Es erklingen eine Triosonate in a-moll von Johann Friedrich Fasch (1688-1758) und eine Sonate in F-Dur für drei Altblockflöten und Basso continuo von Alessandro Scarlatti (1659-1725). Den Gottesdienst hält Pfarrer Karl-Gottfried Kraft. Das Bild zeigt (von links): Melanie Schöne, Sandra Schöne, Christiane Zeller, Dr. Mathias Gutemann und Lucas Ziegler. Bild: Ziegler