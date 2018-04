„Food Trucks“ in der Stadt

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.„Schlemmen erwünscht“, heißt es vom morgigen Freitag an bis zum Sonntag (6. bis 8. April) in der Innenstadt.

Das „Streetfood Festival“ von „eventtime“ kommt wieder in die Kurstadt und bietet mit den teilnehmenden „Food Trucks“ zahlreiche Delikatessen aus der ganzen Welt.

In Kooperation mit dem städtischen Veranstaltungsmanagement macht das „Streetfood Festival“ am zweiten Aprilwochenende in Bad Mergentheim Station.