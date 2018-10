Foto-Workshop mit Holger Schmitt

Bad Mergentheim.Die Ausstellung „Die Welt im Fokus. Fotografien von Steve McCurry“, die im Deutschordensmuseum eröffnet wurde, bietet am Samstag, 20. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, einen Workshop „Fotografie – theoretisch und praktisch“ im Begleitprogramm. Der Profifotograf Holger Schmitt geht mit den Teilnehmern zuerst in die Ausstellungsräume, um einige herausragende Fotos zu betrachten. Anschließend erläutert er Grundprinzipien und gestalterische Möglichkeiten der Porträtfotografie. Danach werden gegenseitige Porträtaufnahmen gemacht und anschließend in der Gruppe besprochen. Anmeldung bis unter Telefon 07931/52212 oder per E-Mail an gudrun.mueller@deutschordensmuseum.de. pm

