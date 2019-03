„Franken und der Orden“

Bad Mergentheim.Der nächste Vortrag im Jahresprogramm über die 800 Jahre „Deutscher Orden in Bad Mergentheim“ im Arsenal der Historischen Deutschorden-Compagnie findet am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr statt. Thema: „Franken und der Deutsche Orden“.

Franken bedeutet für viele mehr als nur ein Wort. Die gemeinsame Ordensgeschichte ist in vielen Orten heute noch lebendig. Die Ballei Franken war das Herzstück der deutschen Balleien und überragte alle anderen, nicht nur an Reichtum und Landbesitz, sondern auch an bedeutenden Bauten. Die Forschungsarbeit der Compagnie über die Ballei Franken wurde bereits beim neunten Bürgerwettbewerb des Landes Baden-Württemberg (1989) gewürdigt. Die Deutschorden-Ballei Franken war auch Thema der Schriftenreihe der Compagnie, Nummer 5 und 6, die mit der Nummer 37 (2016) zum Thema „1000 Jahre in Form geprägte Deutsche Geschichte“ mit einer Ausstellung in der Sparkasse abgeschlossen wurde. Am Montag gibt es auf Wunsch Unterlagen zur Spurensuche für eine selbstständige Tour in die sehenswerte Umgebung. Der Eintritt ist frei. DOC

