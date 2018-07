Frauen lernen Selbstverteidigung

Anzeige

Bad Mergentheim.Elf Frauen nahmen erfolgreich an einem Selbstverteidigungskurs der Ju-Jitsu-Abteilung des TV teil. Unter der Leitung der Landesfrauenbeauftragten trainierte man nach dem Ampelprinzip. Die grüne Farbe steht für die Prävention. Das ist alles, was man tun kann, um sein Leben sicher zu gestalten. Die gelbe Ampel steht für die Selbstbehauptung. Das sind die gewaltfreien Maßnahmen, die ergriffen werden können, um seine Grenzen zu zeigen. Die rote Farbe steht für alle Abwehrtechniken, die eingesetzt werden, um seine Grenzen zu ziehen und seine Gesundheit zu schützen. Hier wurden einfache Schlagkombinationen gezeigt, die zur erfolgreichen Abwehr des Angriffes führen. Ein neuer Einsteigerkurs beginnt am 8. Oktober beginnt. Infos unter: www.jujitsu-ryuko.de.