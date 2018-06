Freikarten zu gewinnen

Anzeige

Bad Mergentheim.Mit der neuen CD und dem neuen Programm „Jukebox Saturday Night“ im Gepäck ist das Glenn Miller Orchestra auf großer Europa-Tour. Eine Station ist wieder Bad Mergentheim. Und die Fränkischen Nachrichten verlosen dazu Freikarten.

Das Thema ist nicht nur Programm, sondern auch ein wunderschöner Song der von Glenn Miller 1942 aufgenommen wurde und im Konzert des „Glenn Miller Orchestra“ der rote Faden sein wird, denn so wie es Glenn Miller schon getan hat, geht auch Wil Salden bei dieser Show vor: „Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue.“ Deshalb werden auch Kompositionen von Tschaikowsky und George Gershwin dabei sein. Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Publikum wird in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre zurückversetzt.

Das Konzert in Bad Mergentheim findet am Sonntag, 5. August, ab 19.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Der Kartenvorverkauf läuft über das Haus des Gastes im Kurpark, die Tourist-Information (www.bad-mergentheim.de) und das FN-Kundenforum in der Kapuzinerstraße 4, Telefon 07931 / 547-10.