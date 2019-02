Freiwilliges Engagement wurde gewürdigt

Bad Mergentheim.Dem Verein Landwirtschaftlicher Fachbildung (VLF) Main-Tauber gehören 1105 Mitglieder an. Und diese nutzen rege die vielfältigen Bildungsangebote. Im Durchschnitt, so Geschäftsführer Meinhard Stärkel vom Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim, bildet sich jedes Mitglied an wenigstens fünf Terminen weiter.

Schwerpunkt der Fortbildung war die Düngeverordnung, die alle Landwirte dazu zwingt, die Nährstoffe, die sie ausbringen exakt zu erfassen und zu bilanzieren.

Michael Schmitt, Hausherr der Weingärtnergenossenschaft, berichtete, dass der Weinbau unter Spätfrösten und Trockenheit leide. Der Übergang vom Gießen der Reben zur Ernte wäre fließend gewesen. Eine Situation, die noch nie da war. Der anschließende Kassenbericht von Günter Grieser fiel positiv aus.

„Stürmische Zeit“

Vor fünfzig Jahren haben Hilde Pfänder aus Creglingen-Archshofen und Helga Ehrmann aus Weikersheim-Nassau ihre Meisterprüfung in der Ländlichen Hauswirtschaft erfolgreich bestanden. Zusammen mit Alois Hehn aus Grünsfeld-Krensheim, der diese in einer „stürmischen Zeit“, wie er berichtete, absolvierte, bekamen sie die Urkunde der Goldenen Meisterprüfung überreicht.

15 Prozent der Verbraucher, in den Städten sind es 60 (!), haben noch nie mit einem Bauer gesprochen und daher ein unrealistisches Bild der Landwirtschaft bekommen. Darum ist eine offene und klare Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Im Rahmen der gläsernen Produktion öffnen viele ihre Türen für Interessierte.

Das Ehepaar Margit und Siegfried Bender hat zusammen mit anderen Höfen in Creglingen-Sechselbach bei einem Fest die landwirtschaftliche Produktion lebendig und anschaulich vorgestellt.

Auf dem Milchviehbetrieb-Hof Aischland oberhalb von Weikersheim erleben jedes Jahr mehrere Schulklassen, dass Kühe nicht lila sind und in modernen Ställen das Tierwohl einen hohen Stellenwert einnimmt. Die dortige Landwirtschaftsmeisterin Margit Beck wurde zusammen mit dem Ehepaar Bender für dieses Engagement geehrt.

Georg Lanig aus Lauda-Oberbalbach gewinnt bereits seit fünfzig Jahren landwirtschaftliche Daten für Versorgungs- und Marktprognosen – Kurt Thoma aus Boxberg-Windischbuch seit einem Vierteljahrhundert. Als Anerkennung gab es eine Dankesurkunde für die beiden.

Hilfe für Togo

Anton Weber, Landwirt in Schwäbisch-Gmünd Waldstetten, berichtete lebendig über sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Hilfe für Togo. Mit dem von ihm geleiteten Verein initiiert und begleitet er Projekte zur Förderung von Landwirtschaft und Handwerk, dem Bau von Schulen und Kindergärten, der medizinischen Versorgung sowie der Verbesserung der Infrastruktur. Er ließ die Teilnehmer daran teilhaben, wie alles begann, was bislang erreicht wurde und wie die Arbeit in dem westafrikanischen Land weitergehen kann.

Im Dualen System werden momentan 95 junge Menschen ausgebildet. 842 haben eine praktische Berufsausbildung durchlaufen und sind zu gefragten Fachkräften geworden.

Sehr deutlich wurde anhand der Bilder und packenden Schilderungen, wie gut es uns in Deutschland – im Vergleich zu den Menschen in Togo – geht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019