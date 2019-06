Freizeitanlage beschädigt

Bad Mergentheim.Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr, bis Donnerstag, 30. Mai, 15 Uhr, ein Freizeitgelände in Bad Mergentheim.

Über einen Verbindungsweg, welcher neben der Anlage in Richtung eines Parkplatzes führt, gelangten die Unbekannten mit einem Fahrzeug auf das Gelände der Freizeitanlage.

Am Boule-Platz umfuhren sie mehrfach einen Baum, so dass der gesamte Untergrund des Platzes beschädigt wurde. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können.

