Freude über Zuwachs

Bad Mergentheim.Jetzt fand die Hauptversammlung der Radsportabteilung des TV statt. Abteilungsleiter Thomas Gillig zeigte sich vor allem über den Zuwachs von 15 neuen Radsportfreunden 2018 erfreut. So zählte die Abteilung Anfang des Jahres 72 Mitglieder. Etwa 20 hiervon entfallen auf den Triathlonbereich, der von Rainer Tietz betreut wird.

Zu Beginn ließ Tietz das Jahr der Triathleten Revue passieren. So war man schon im März zu einem Trainingslager auf Mallorca, um die Grundlagenausdauer zu trainieren. Einige Wochen später besuchte man die Dolomiten, um sich den Feinschliff zu holen. Sein Team nahm an über 40 Wettkämpfen teil, bei denen man ausnahmslos mit verschiedenen Athleten immer auf dem Treppchen stand. Höhepunkte vor allem für Thomas Tietz waren die Teilnahme am Alpe-d‘Huez-Triathlon in Frankreich sowie als Saisonhöhepunkt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Südafrika.

Thomas Gillig wies auf die rege Teilnahme an den Treffs an den Samstagen und Sonntagen hin. Als Wermutstropfen musste man jedoch feststellen, dass der Donnerstagstreff immer weniger Interesse fand, so dass man sich fürs neue Jahr entschloss, diesen Termin der wachsenden Mountainbikefraktion der Abteilung einzurichten. Hier sprach er auch an, dass die Stadt mit der Radsportabteilung dabei sei, einen offiziellen Mountainbiketrail im Ketterwald einzurichten. Weiter wurden die verschiedenen Trainingsausfahrten der Rennradgruppe in den Vogesen und den Dolomiten sowie dem Trainingswochenende der Mountainbiker in Österreich in verschiedenen Bildpräsentationen gezeigt. Auch zeigte sich Gillig immer noch von der erstmaligen Ausfahrt in die Sonne am Sonnwendtag begeistert, die 2019 wieder auf dem Programm steht.

An Wettkämpfen nahmen vor allem Andy Kellner und Michael Balling teil, die sowohl auf der Straße als auch auf dem Mountainbike hervorragende Ergebnisse erzielten. Hier fand vor allem der aus Bad Mergentheimer Sicht mit einem halben Dutzend Startern bekannte Ötztal-Radmarathon Erwähnung, der 2018 jedem Teilnehmer vor allem wegen dem schlechten Wetter in Erinnerung bleiben wird. Zudem brachte man beim regionalen 12-Stunden-Mountainbikerennen in Külsheim mit Andy Kellner und Michael Balling sowie Thomas Gillig und Imke Gründler zwei Staffeln an den Start.

2018 wurde mit der Vereinsmeisterschaft abgeschlossen. Hier wurden die Titel von Dr. Richard Rogge bei den Herren und Imke Gründler bei den Damen gewonnen. tv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019