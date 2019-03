Freudiges Wiedersehen

Bad Mergentheim.Zu einem Klassentreffen kamen die neunten Klassen der Hauptschule in der Au Bad Mergentheim – heute Eduard-Mörike-Schule – aus dem Entlassjahrgang 1974 zusammen.

Für die einen war es noch gar nicht so lange her, dass man sich gesehen hatte, andere sahen sich nach 45 Jahren zum ersten Mal wieder.

Verabredung auf dem Schulhof

Auf dem Schulhof hatte man sich verabredet. Es gab ein großes „Hallo“ und „Das ist doch...“ oder „Du hast dich aber gar nicht verändert“ zu hören.

Der ehemalige Lehrer Bulenda führte mit Genehmigung der Schulleitung durch das ehemalige Schulhaus. Dabei wurden einige Erinnerungen aufgefrischt. Danach ging es auf den alten Friedhof, wo man der verstorbenen Klassenkameraden gedachte.

Die Gruppe wanderte dann zurück zum „Hotel Bundschu“, wo Arbeitsgruppen gebildet wurden, die herausfinden mussten, wer auf den alten Klassenbildern zu sehen war. Die Zeit verging wie im Flug und es wurde viel diskutiert und gelacht. Am Abend begann der offizielle Teil. Organisator Martin Kollmar bedauerte, dass einige Klassenkameraden nicht anwesend sein konnten.

Er zeigte Bilder vom Schullandheim, von bisherigen Klassentreffen und Klassenausflügen. Das Fotoalbum der Klasse machte mehrfach die Runde und alle Schüler trugen sich ins Klassenbuch ein. Besonders erfreut waren die ehemaligen Schüler natürlich, dass die ehemaligen Klassenlehrer gekommen waren, die später in gemütlicher Runde schmunzelnd einige Anekdoten aus dem Innenleben der drei Klassen zum Besten gaben.

Schnell lösten sich die Zungen, denn nach all den Jahren hatte sich natürlich einiges angesammelt. Man schwelgte in Erinnerungen an die längst vergangene Schulzeit, die bis spät in die Nacht vertieft wurden. Nach einigen herrlichen Stunden, in denen man gedanklich nochmals in die Jugendzeit zurückkehrte, hieß es wieder Abschied nehmen. Dies allerdings mit dem einhelligen und festen Vorsatz: „Das nächste Klassentreffen kommt bestimmt“.

