Freundschaft im Glauben

Bad Mergentheim.Was sich aus einem losen Zusammentreffen, das ein paar Herren vor 60 Jahren ins Leben riefen, entwickeln kann, machte der amtierende Vorsitzende des katholischen Männerkreises Bad Mergentheim, Paul Schiller, bei einer Feier in seiner Begrüßungsansprache deutlich. Darin bot er gleichzeitig einen geschichtlichen Rückblick.

Regelmäßig diskutieren

Ausgangspunkt war die Überlegung, regelmäßig bei einem Schoppen Wein über die katholische Kirchengemeinde sowie über die Arbeit der Stadtverwaltung zu diskutieren. Die Kirchengemeinde St. Johannes wurde damals von Stadtpfarrer Johannes Frey geleitet, ihm folgten Dekan Günther Appold, Dekan Herbert Gube und aktuell Dekan Ulrich Skobowsky. Im Rathaus bestimmten die Bürgermeister Norbert Schier, Dr. Elmar Mauch, Uwe Hülsmann, Dr. Lothar Barth und Udo Glatthaar die Geschicke der weltlichen Gemeinde. Gerade in der Anfangsphase erfuhr der Männerkreis viel Unterstützung durch die pastorale Tätigkeit von Frey, dem eine Freundschaft unter Gleichgesinnten im christlichen Glauben, ein großes Anliegen war.

Bis heute bewährt

Die bis heute bewährten Treff-Rituale beinhalten ein Vortrag, ein gemeinsames Essen und eine offene Kommunikation. Interessant sei, so Schiller, dass die meisten Vorträge von Referenten aus den eigenen Reihen gehalten würden. Stellvertretend hierfür wolle er, so Schiller, Oberstudiendirektor i.R. Alois Haas nennen, der jahrelang um die Weihnachtszeit, im Beisein zahlreicher Repräsentanten aus Kirche und Kommune, darunter viele seiner ehemaligen DOG-Schüler, geistlich-christliche Vorträge hielt. Daneben seien seine perfekt organisierten, wunderschönen Bustagesfahrten zu nennen.

Weitere Vorträge befassten sich mit der „Schöpfung“ , sowie mit „Gedanken zur Wahrheit am Krankenbett“ von Prof. Hubertus Brünner. Unvergessen seien, so Schiller weiter, auch die Reise-Lichtbildbeiträge von Dr. Christine Reuter, Peter Schöderlein sowie Dr. Klaus Mühlbach. Über ihre beruflichen Werdegänge berichteten Pastoralreferentin Cornelia Reuss und Pfarrer Max Hantke. Besonders hervorheben wolle er, so der Vorsitzende weiter, Pater Hermann-Josef Hubka der dem Männerkreis jahrzehntelang als Wallfahrtsführer gedient habe. Auch freue man sich auf seinen heutigen Vortrag, der sich mit dem Thema „Polen im Umbruch Anfang der 80ziger Jahre“, befasse.

Dass diese Vorträge und Aktivitäten über all die Jahre angeboten werden konnten, sei den jeweiligen Vorsitzenden zu verdanken, die mit viel Engagement die Geschicke des Katholischen Männerkreises geleitet hätten.

Mitglieder geehrt

Ein besonderer Teil der Feier waren die Ehrungen der langjährigen Mitglieder Robert Zehnder und Alois Haas ein, die, so Paul Schiller, über Jahrzehnte den Katholischen Männerkreis mitgeprägt hätten. Schiller würdigte auch die Frauen, die stets mitgeholfen hätten den Küchendienst zu bewältigen. foh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018