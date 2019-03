Freundschaften in aller Herren Länder

Eine deutsche Redewendung lautet: „Freundschaft verdirbt durch Schweigen.“ Dass es zu keinem solchen kommt, dafür sorgt das Partnerschaftskomitee. Jetzt traf man sich im Rathaus.

Bad Mergentheim. Digne und St. Marie du Mont in Frankreich, der ungarische Verwaltungsbezirk Tolna, Koprivnica (Kroatien), Borgomanero in Italien und sogar Fuefuki im fernen Japan – die Kurstadt pflegt Partner- und Freundschaften weit über die deutschen Grenzen hinaus. Was im Zuge des Austauschs mit diesen Ländern geschehen ist und was noch für 2019 auf der Agenda steht, das besprachen die Ausschussmitglieder des Partnerschaftskomitees im Sitzungssaal des Neuen Rathauses.

Besonders stolz, so der Vorsitzende Bernhard Gailing, sei man auf die Kaufmännische Schule. „Diese ist als ’Botschafterschule für das Europäische Parlament’ mittlerweile federführend in Sachen partnerschaftlichem Austausch.“ Ein Vertrag mit einer beruflichen Schule in Koprivnica in Kroatien wurde geschlossen, wobei Bereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ausgebaut werden sollen.

Besuch kaum überschaubar

Sehr erfreulich laufe auch die Partnerschaft mit Borgomanero, erzählte Klaus Dieter Brunotte. Gleich zweimal sei beispielsweise der TV Bad Mergentheim dort 2018 zu Besuch gewesen. Die italienische Stadt wiederum sandte unter anderem eine Delegation zum St. Georgstag nach Mergentheim. Darüber hinaus gebe es so viel „privaten Besuch“ – darunter auch langjährige Freunde – dass man gar nicht alle auf dem Schirm habe, lachte Brunotte. Auch 2019: Für eine Geburtstagsfeier seien etwa Mitarbeiter der Stadtverwaltung „Borgo“ und Polizisten „bei Schnee und Eis über die Alpen gefahren“. Momentan gibt es eine gemeinsame Foto-Ausstellung im Erdgeschoss des Neuen Rathauses.

Digne hingegen sei das „Sorgenkind“ des Partnerschaftskomitees, sagte der Vorsitzende Bernhard Gailing. Begegnungen hätten zwischen den Feuerwehren stattgefunden. „Ansonsten sah es eher dürftig aus. Wir geben aber nicht auf.“

Den weiten Weg nach Fuefuki haben 2018 insgesamt 34 Teilnehmer auf sich genommen, berichtete Jürgen Friedrich. „Eine starke Mannschaft, mit der man einen guten Eindruck hinterlassen und viele Freundschaften geschlossen hat.“ Auf der 14-tägigen Rundreise habe man etliche touristischen Höhepunkte besucht. Im Dezember habe es dann schon Besuch von einer japanischen Familie gegeben. Und eine besonders tolle Bekanntschaft existiere zwischen einem Mädchen aus Mergentheim und einem aus Japan, das mittlerweile in Budapest studiere und auch schon im Rathaus vorbeigeschaut habe. Ein Besucher mit dem Nachnamen Ozawa sei so beeindruckt von dem japanischen Garten im Kurpark gewesen, so Klaus Dieter Brunotte, dass er ihn um eine Komponente erweitern wolle.

Angedacht sei ein Teehaus oder ein begehbares Sake-Fass (Reiswein). „Trotz der großen Entfernung steht die Partnerschaft auf solider Basis“, bilanzierte Brunotte.

Ein Besuch chinesischer Geschäftspartner einer örtlichen Firma sei ebenfalls fast in einer Partnerschaft gemündet, berichtete Gailing: „Aber Süd-China, das ist unter momentanen Umständen doch etwas zu weit.“ Ebenfalls ein tolles Verhältnis pflege Edelfingen zu St. Marie du Mont. Ganze Busladungen von Mergentheimern würden bei ihren dortigen Besuchen allesamt in Familien untergebracht werden. Eine Reise im August führte unter anderem zur Kathedrale Saint-Flour oder der Brücke der Normandie, berichtete Jürgen Friedrich.

Weitere gegenseitige Besuche seien bereits geplant – außerdem bestehe Interesse an einem Schüleraustausch. Ein solcher, informierte Gailing, sei auch zwischen der Kopernikus-Realschule und einer Bildungsinstitution in Tolna (Ungarn) gewünscht.

Bernd Schepermann erzählte von „mehr als zwei Händen voll“ Künstlern, die sich einen kulturellen Austausch mit Digne und eventuell auch Borgomanero wünschen. Am liebsten in Form einer gemeinsamen Kunstausstellung.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019