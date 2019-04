Freundschaftliche Beziehungen voller Herz

Freundschaften müssen gepflegt werden. Um das zu tun, war eine Delegation der französischen Partnerstadt Sainte-Marie-du-Mont zu Besuch in Edelfingen.

Edelfingen. Eine kleine Delegation aus der französischen Partnergemeinde Sainte-Marie-du-Mont war kürzlich zu Gast. Ortsvorsteher Detlef Heidloff begrüßte diese bei einem kleinen Empfang im Sitzungssaal des Rathauses. Aus Frankreich waren Gemeinderätin Karine Plaissance und der Vorsitzende des dortigen Sportvereins „Club Avenir Sportiv“, Ernest Dubois, sowie ein befreundetes Ehepaar gekommen.

Heidloff betonte, dass er sich sehr darüber freue, dass auch außerhalb der offiziellen gegenseitigen Gruppenbesuche immer wieder Einzelpersonen die weite Entfernung überwinden, um die freundschaftlichen Bande zu vertiefen. Auch bei dieses Mal waren die Gäste wieder, wie üblich, privat bei Edelfinger Familien untergebracht. Die Herzlichkeit, mit der sich Gastgeber und Gäste begegnen, zeige, dass diese Freundschaft und Verbundenheit über Ländergrenzen hinweg ihre Wurzeln in tiefen persönlichen Beziehungen hat. Im Namen des Partnerschaftsteams wies Patrick Kress darauf hin, dass das entsprechende Komitee und der Edelfinger Sportverein sich seit 1963 um die Pflege der deutsch-französischen Freundschaft bemühen. Dazu werde auch die für Anfang August geplante Reise einer Edelfinger Besuchergruppe in die 1000 Kilometer entfernte französische Partnergemeinde beitragen. Otto Schäfer, der zusammen mit Ehefrau Siglinde bisher die Beziehungen und Reisen zur Partnergemeinde organisierte, unterstrich, dass auch bei diesem Besuch sofort die gegenseitige Freundschaft zu spüren war. Dem neugebildeten Partnerschaftskomitee wünschte er viel Erfolg bei seiner völkerverbindenden Arbeit. Seitens der französischen Gäste dankte Kommunalpolitikerin Karine Plaissance für die freundliche Aufnahme und unterstrich, wie wichtig auch in Sainte-Marie-du-Mont die Verbindung zu Edelfingen genommen werde. Auch dort sei ein neues Partnerschaftsteam gebildet worden, das dafür sorgen werde, die Verbindung weiter auszubauen und zu vertiefen.

Im Anschluss stellte Ortsvorsteher Heidloff die Edelfinger Gemeinde vor und führte sie durch das Rathausgebäude, in dem auch einige geschichtliche Exponate ausgestellt sind. Beeindruckt zeigten sich die Gäste vom örtlichen Archiv mit seinen vielen alten Akten, welches der ehrenamtliche Betreuer Werner Mies kurz vorstellte. Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein wurden nicht nur Erinnerungen an frühere Besuche ausgetauscht, sondern auch aktuelle Gegebenheiten angesprochen.

Der nächste Kontakt zur Partnergemeinde wird der für Anfang August vorgesehene Besuch der Edelfinger in Sainte-Marie-du-Mont sein.

Dazu teilte Patrick Kress mit, dass noch einige wenige Plätze frei sind, für die sich Interessenten bei ihm oder einem anderen Mitglied des Partnerschaftsteams anmelden können.

