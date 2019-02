Frist für Wahlen per Brief

BAD MERGENTHEIM.Das Wahlamt der Stadtverwaltung weist darauf hin, dass diejenigen, die per Briefwahl an der Oberbürgermeisterwahl am kommenden Sonntag teilnehmen möchten, die Fristen für die Antragstellung beachten müssen.

Wahlscheine und Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag, 22. Februar, 18 Uhr, beim Bürgermeisteramt, Bahnhofplatz 1, 97980 Bad Mergentheim, mündlich, schriftlich oder in elektronischer Form beantragt werden. Das Bürgeramt der Stadtverwaltung ist deshalb am kommenden Freitagnachmittag – ausschließlich für die Bearbeitung von Briefwahlanträgen – in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach diesem Zeitpunkt können Wahlscheinanträge nur noch in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugekommen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Wahlberechtigte, die per Briefwahl wählen möchten, können den Antrag mit dem Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte stellen. Es wird darum gebeten, den Antrag sorgfältig durchzulesen, vollständig auszufüllen und persönlich zu unterschreiben.

Die Anträge können bis kommenden Freitag, 18 Uhr, auch in elektronischer Form über die Internet-Seite der Stadtverwaltung www.bad-mergentheim.de gestellt werden. stv

