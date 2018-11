Fröhlich und melodienreich

BAD MERGENTHEIM.Ein Adventskonzert findet am Sonntag, 2. Dezember, dem ersten Advent, um 17 Uhr in der Schlosskirche statt. Das abwechslungsreiche Programm gestalten die Gesangssolisten Eva-Maria Demel (Sopran), Felicitas Ziegler (Alt) und Manfred Birkhold (Bass), der Chor der Schlosskirche, ein Streichorchester unter der Leitung von Andreas Berge sowie die Instrumentalsolisten Christiane Stribel-Berge, Oboe, Simone Hedler, Querflöte und Hans-Ulrich Nerger, Orgel. Die Gesamtleitung hat Kantor Lucas Ziegler. Die Kantate „Kommst du, Licht der Heiden“ von Dieterich Buxtehude basiert auf der Textgrundlage eines fünfstrophigen Adventsliedes von Ernst Christoph Homburg. Als Orchesterwerk erklingt das Concerto grosso op. 3 Nr. 12 des italienischen Komponisten Francesco Manfredini. Es ist auch bekannt unter der Bezeichnung „Weihnachtskonzert“. Als weiteres Chorwerk ist von Georg Philipp Telemann die Kantate „In deinem Wort und Sakrament“ zu hören. Im Eingangschor werden die Melodien von „Nun komm, der Heiden Heiland“ und „Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn“ verknüpft. Außerdem sind hier einige Soloarien zu hören. Auf dem Programm steht auch eine Solokantate für Alt mit dem Titel „Vor des lichten Tages Schein“, ebenfalls von Georg Philipp Telemann. Den Abschluss des Konzerts wird die Pastoralmesse in G-Dur des englischen Komponisten Colin Mawby bilden. Die Komposition ist als Tribut an die wunderbare Tradition der Pastoralmessen gedacht und nimmt diesen Stil auf. Sie ist fröhlich, melodienreich und schlicht, und will die Stimmung um die Krippe beim ersten Weihnachtsfest aufgreifen. pm

