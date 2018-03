Fröhliches Wiedersehen in Markelsheim gefeiert

Anzeige

Nach einer detaillierten Kirchenführung setzte sich Bauer auch an die neu renovierten „Heissler Orgel“. Der Volksschule, in der man noch zwei Jahre die Schulbank gedrückt hatte, stattete die Gruppe ebenso einen Besuch ab wie dem Zehntkeller, wo eine kleine Weinprobe kredenzt wurde. Im „Paradies“, einem schmucken Café, konnte man sich das soeben Erlebte bei Kaffee und Kuchen nochmals vergegenwärtigen, bevor man sich zum gemütlichen Beisammensein in der Weinstube Lochner einfand. Dort erwartete die Teilnehmer ein weiteres Highlight: Eine Bilder- und Filmserie von vergangenen Treffen und Veranstaltungen, zur Verfügung gestellt von Teilnehmern, wurde von Robert Popp auf einer Leinwand in die Gegenwart geholt, was große Resonanz fand. Bis weit nach Mitternacht wurden Erinnerungen und Anekdoten ausgetauscht. Natürlich durften auch Lausbubenstreiche nicht fehlen.

Der nächste Tag begann mit einem Gottesdienst, wobei man nicht nur der verstorbenen Klassenkameraden Evi Prommer und Walter Fischer gedachte. Pfarrer i. R. Johannes Rochwalsky sprach über die Jahrgänge nach dem Krieg, deren Alter und auch die noch vor ihnen liegende Zeit. Anschließend begab sich die Gruppe zum gemeinsamen Brunch in die Golfanlage Bad Mergentheim, wo noch ausreichend Gelegenheit bestand, die Vergangenheit zu reflektieren. Einhellig war man der Auffassung, in jedem Falle ein weiteres Treffen folgen zu lassen. jn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018