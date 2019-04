Frühling hält im Kurpark Einzug

Sonne tanken, den Vögeln beim Zwitschern lauschen und die frische Luft genießen – all das und noch mehr ist im Kurpark möglich.

Bad Mergentheim. Im Kurpark erwacht die Natur immer mehr aus ihrem „Winterschlaf“, überall erblüht es und auch im Klanggarten kann man wieder entspannt lauschen und im Kneippbecken seine Runden drehen. Die Fontäne am Haus des Gastes sprudelt, die Blüten im Kurpark sprießen und der Rasen leuchtet in einem satten Grün. Nachdem nun der Frühsommer Einzug erhalten hat, beginnt ebenfalls die Zeit der Kontrolle. Die Kassenhäuschen/Eingänge am Kurpark werden zu Beginn der nächsten Woche wieder besetzt.

Inneres Gelände eintrittspflichtig

Das innere Gelände ist täglich (außer Dienstag und Donnerstag) in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr eintrittspflichtig. Besucher, die keine Kur- und Gästekarte oder keine Jahres-Einwohnerkarte besitzen, haben einen entsprechenden Eintritt zu entrichten. Das Kur- und Salonorchester Hungarica spielt täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 15.30 Uhr in der Wandelhalle und bei schönem Wetter am Musikpavillon. Das Café Amadeus hat auch wieder geöffnet (ab Mai: werktags von 12 bis 22 Uhr, Sonn- und Feiertage von 11.30 bis 22 Uhr, Dienstag Ruhetag). An den Freitag- und Samstagabenden gibt es dort den „Tanz im Freien mit Hungarica“.

Im Klanggarten hinter dem Haus des Gastes stehen auch wieder die Liegestühle für die Gäste bereit. Er ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Es wird deshalb darum gebeten, diesen Bereich nicht als Picknick- oder Spielwiese zu nutzen und Sonnenbäder in angemessener Kleidung (keine Badekleidung) zu genießen.

Dass die Verhaltensregeln laut Kurparkordnung eingehalten werden, dafür sorgt die Kurparkaufsicht, die zu verschiedenen Zeiten Rundgänge im Park vornimmt. Der Kurpark ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Eine Zufahrt von Fremdfahrzeugen ist nur mit Genehmigung der Kurverwaltung gestattet. Fahrradfahrer werden gebeten, ihren Drahtesel zu schieben oder am Eingang zu parken. Das Mitnehmen von Hunden in Gebäude ist untersagt (Ausnahme: Blindenführhunde). Eine Kurparkordnung hängt an jedem Eingang aus. Mit all diesen Maßnahmen möchte die Kurverwaltung, betont Kurdirektorin Katrin Löbbecke, den Park in seiner Schönheit für die Gäste attraktiv und sauber halten und bittet daher für diese Regularien Einwohner und Gäste gleichermaßen um Verständnis. kv

